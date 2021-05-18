Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligi 65 puanla beşinci sırada tamamlayan Sivasspor, Avrupa kupalarında mücadele edecek. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı almasının ardından Sivasspor gelecek sezon yeni kurulan UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.



Yiğidolar'ın 3 eleme turu geçmesi gerek

Yiğidolar, 2. Eleme Turu'ndan UEFA Konferans Ligi'ne dahil olacak ve ilk maçlarına 22 ve 29 Temmuz tarihinde çıkacak. Sivasspor'un gruplarda yer alabilmesi için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.



Tarihinde 3. kez Avrupa yolcusu

Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek Sivasspor, Beşiktaş’ın Antalyaspor’u 2-0 yendiği maçının ardından sosyal medya hesaplarından UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bir fotoğraf paylaştı.



Paylaşıma, UEFA Avrupa Konferans Ligi logosu, Sivasspor logosu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Sivassporlu futbolcular görseli yerleştirildi. Paylaşıma “Avrupalı Yiğido” notu da yazıldı.