Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile ikinci Galatasaray, Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla lig üçüncüsü Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

Sivasspor Avrupa'da



Lig dördüncüsü Trabzonspor ile beşinci Demir Grup Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Beşiktaş Chelsea'yı bekliyor



Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçını Manchester temsilcisi kazanırsa Beşiktaş doğrudan gruplara kalacak. Chelsea, "Devler Ligi"ni kazanır, Premier Lig'de ise ilk 4'e giremezse Beşiktaş, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna elemelerde play-off etabından başlayacak.

Galatasaray Manu'yu bekliyor



UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray'ın önünde iki seçenek bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde finali Manchester United kazanırsa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3.Ön Eleme Turu'ndan (3-4 Ağustos) katılacak. Villarreal kupayı alırsa sarı-kırmızılılar, 2. ön elemeden (20-21 Temmuz) başlayacak.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne giden Süper Lig üçüncüsü Fenerbahçe, gruplara kalabilmek için play-off turunu geçmeye çalışacak.



Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Trabzonspor üçüncü eleme turu, Demir Grup Sivasspor da ikinci eleme turundan katılacak.