İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ev sahibi takım Chelsea ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Antonio Rüdiger ve 66. dakikasında da Jorginho'nun penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçen Maviler, 76'da Iheanacho'nun golüne engel olamadı. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Chelsea sahadan 2-1 galip ayrıldı.
ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika görev alırken Cengiz Ünder takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı. Chelsea bu sonuçla puanını 67'ye çıkartarak ligde 3. sıraya yükselirken, Leicester City 66 puanla 4. sırada yer aldı.