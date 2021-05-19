Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig tarihinin en unutulmaz sezonlarından birini şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Antalyaspor'la karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası finaline de golle başladı. Siyah beyazlıların maçtan önceki iki günü şampiyonluk kutlamalarıyla geçirmesi sebebiyle etkili performans gösteremeyeceği yönünde düşünce vardı. Sergen Yalçın'ın ekibi ise her zamanki gibi diri ve oyuna hâkimdi.

ERKEN BİTİRDİ

Antalyaspor geriye düştükten sonra özellikle N'Sakala'nın kanadından boşluk bulmaya çalıştı. Siyah beyazlılar rakibinin bu bölgede yoğunlaşması üzerine sağ kanattan ani bir çıkışla Rosier'i ceza sahası içinde topla buluşturarak farkı ikiye çıkardı. Ghezzal'ın muhteşem uzun pası sonrası Atiba direğe takılmasa siyah beyazlılar soyunma odasına 3-0'la girecekti.

SEZONU TAÇLANDIRDI

İkinci yarıda Antalyaspor biraz daha ofansifti ama Beşiktaş takım olarak kupaya tam motiveydi. Savunmada neredeyse hiç hata yapmadı siyah beyazlılar. Sergen Yalçın son bölümde değişikliklerle takım savunmasını daha da kuvvetlendirdi. Sonuç olarak Beşiktaş İzmir'de aynı statta üç gün içinde önce lig, sonra da kupa şampiyonluğu yaşayarak muhteşem sezonu taçlandırdı.

16. FİNALDE 10 ZAFER

59. Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, 16. finalinde 10. defa kupaya uzandı. Siyah beyazlılar 1989-1990 ve 2008-2009 sezonlarının ardından bu sezon da hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşayarak duble yaptı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu yıl içinde oynanması halinde TFF Süper Kupa'da karşılaşacağı Antalyaspor'u yenerse 3. kupasına ulaşacak.

ROSIER: İNANILMAZ BİR DUYGU

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, "Bütün sezon boyunca çok emek verdik. Çifte kupa aldık. İnanılmaz bir duygu" derken Beşiktaş'taki geleceği için de, "Şu an kutlama yapmak istiyorum. Zamanı gelince kulüple görüşeceğiz" dedi. Gökhan Töre de, "Sergen Yalçın büyük hoca. O bizi inandırdı. Futbolcularla çok güzel ilişkisi var. Çok mutluyuz" sözlerini kullandı.