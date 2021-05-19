Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük bir heyecana sahne olan ve şampiyonun adeta "foto-finiş" ile belli olduğu 2020-2021 sezonunu Beşiktaş, şampiyon olarak tamamladı. Ligin ardından gözler Türkiye Kupası finalindeydi.

Dün oynanan kupa finalinde Antalyaspor ile lig şampiyonu Beşiktaş karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, rakibine 2-0 üstünlük kurarak ligin ardından Türkiye Kupasını da müzesine götürerek sezonu çifte kupayla kapattı.

Beşiktaş aynı başarıyı 2008-2009 sezonunda da başarmış ve sezonu hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olarak noktalamıştı.

BEŞİKTAŞ KAZANDI, FENER DE SEVİNDİ

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, değişen kurallara göre UEFA'nın yeni organizasyonu "Konferans Ligi"ne gidecekti.

UEFA Avrupa Ligi'ne gidişlerin sadece Türkiye Kupası'nı kazanmaktan geçtiğini bilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın kazanmasıyla, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Beşiktaş'ın ligi şampiyon olarak bitirmesi ve direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması ile Galatasaray'ın da 2. olması sebebiyle Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'ne katılım hakkı elde etmesi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını Fenerbahçe'ye geçirmiş oldu.

3 MUHTEMEL RAKİP

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda oynayacağı 3 muhtemel rakibi de belli oldu.

Kesinleşen 3 rakip: Hollanda'dan AZ Alkmaar, Danimarka'dan Randers, Ukrayna'dan Zorya Luhansk.

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakibi olması kesinleşen diğer ekipler arasında Avusturya Ligi 3.'sü (Sturm Graz, Rakip Wien ya da LASK Linz), Belçika Ligi'nden Genk veya Belçika Ligi'ni üçüncü bitiren takımlardan biri de bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda elenecek 6 takım da UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turuna katılacak ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında olabilecek.

​Son olarak UEFA Avrupa Ligi 3. turunu geçen 8 takım da Fenerbahçe'nin play-off turundaki olası rakipleri arasında olacak.

TURU GEÇERSE GRUPLARDA

Sarı-lacivertli temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi play-off turunu geçmesi halinde direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.

Öte yandan ligi 4. bitiren Trabzonspor ile ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor, UEFA'nın yeni organizasyonu "Konferans Ligi"nde mücadele edecek.