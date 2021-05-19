Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund'un yıldız ismi Marco Reus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vücudunun dinlenmeye ihtiyacı olduğu için EURO 2020'ye gitmeyeceğini açıkladı.

"ÇOK ZOR BİR KARAR VERDİM"

Instagram hesabından açıklama yapan tecrübeli oyuncu, karmaşık, yorucu fakat sonunda başarılı oldukları bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Milli Takım Teknik Direktörüm ile görüştüm ve vardığımız karar doğrultusunda EURO 2020'ye gitmeme kararı aldım." dedi.

Ülkesi için oynama adına hep istekli olduğunu ve çok zor bir karar verdiğini söyleyen Reus, vücudumun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

LÖW'E TEŞEKKÜR

Yoğun ve hedefe ulaşılmış bir sezonun ardından bu arayı dinlenerek geçireceğini ve yeni sezona iyi başlamak için kullanacağını açıklayan Dortmund'un kaptanı, "Joachim Löw'e teşekkür ediyor, takımıma EURO 2020'de başarılar diliyorum. Bu heyecanı taraftar olarak yaşayacağım ve sizleri destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı'nın formasını 44 kez giyen Marco Reus, 13 kez fileleri havalandırdı.