Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Löw, 11 Haziran'da başlayacak olan EURO 2020 için belirlediği 26 kişilik Alman Milli Takımı'nın kadrosunu ilan etti. Lig şampiyonu Bayern Münih'ten sekiz futbolcu kadroda yer alıyor. Löw ayrıca 2018'in kasım ayında milli takıma çağrılan Thomas Müller ve Mats Hummesl'i yeniden kadroya dahil etti.

İŞTE ALMANYA'NIN KADROSU

Fransa, Portekiz ve Macaristan’ın yer aldığı F Grubu’nda yer alan Almanya'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Savunma:, Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Bergamo), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Antonio Rüdiger (Chelsea), Robin Koch (Leed United), Niklas Süle (Bayern Münih)

Orta Saha: Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller ( Bayern Münih), İlkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Forvet: Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea), Leroy Sane, Serge Gnabry ( Bayern Münih),