Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çifte kupalı Beşiktaş taraftarları Vodafone Park'a Boğaz'dan geldi. 19,03'te kutlamalara başlayan siyah beyazlılar saat 19,19'da da İstiklal Marşı'nı okudu

Ünlü isimler de geldi

Beşiktaşlı sanatçılar Eypio, Reynmen, Hayko Cepkin, Mustafa Sandal, Murat Boz, Aynur Aydın ve Ömür Gedik kutlamalarda sahne alan isimler oldu.

Kupa Atiba’da

Başkan Ahmet Nur Çebi ilk platforma çıkan isim olurken, idari ve teknik kadro tek tek sahneye davet edilerek madalyalarını aldı.

Sergen Yalçın’ın anons edilmesiyle birlikte stada gelen konuklar, Vodafone Park’ı inletti. Anonsların yapılmasının ardından Kaptan Atiba’nın teslim aldığı kupa, siyah-beyazlı futbolcuların ellerinde yükseldi.