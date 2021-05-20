Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sinyali vermişti

Fenerbahçe’nin 12-13 Haziran’da yapılması planlanan seçimi için Başkan Ali Koç bugün adaylığını açıklayacak. Göreve gelirken hedeflerini gerçekleştirmek için en az iki döneme ihtiyacı olduğunu söyleyen Ali Koç, nisan ayında yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında adaylığını açıklamasa da “İhtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından hiç şüpheniz olmasın” beyanıyla devam sinyali vermişti. Saracoğlu’nda 15.00’te düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını duyuracak olan Koç, plan ve projelerini de kamuoyuyla paylaşacak.

Gelirler katlanacak

Başkan Ali Koç’un yeni dönemdeki en büyük hamlesi yönetim kurulundaki köklü değişiklik olacak. Aziz Yıldırım döneminde görev yapan birçok ismi yönetim kuruluna dahil etmeye hazırlanan Koç’un, eski başkan adaylarından Mehmet Ali Aydınlar’ın yanı sıra Hamdi Akın’ı da ekibine alması bekleniyor. Koç’un bir diğer hamlesi ise gelirleri artırmaya yönelik ki, sponsorluklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Forma tedariki için Puma’yla anlaşan Koç’un kullanım hakkının alındığı Kenan Evren Lisesi arazisine yapılacak projeyle de kulübe önemli bir gelir sağlamayı planladığı belirtildi.

SATIŞ LİSTESİNDE

Gustavo gidiyor

F.Bahçe’de Luiz Gustavo dönemi sona eriyor. Sambacı, Emre Belözoğlu döneminde yerini kaybedince ayrılık kararı aldı. Yönetim, 3 milyon avroyu aşan ücretiyle takımın en maliyetli ismi olan Gustavo’yu düşük bir bonservis bedeliyle olsa da Fransa’daki taliplerine satacak.

AMELİYAT OLDU

Geçmiş olsun Mert Hakan

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ligin bitimiyle beraber ameliyat masasına yattı. Sarı lacivertli futbolcunun kasık fıtığı operasyonu geçirdiği açıklandı. Kulüpten geçmiş olsun mesajı yayınlanan Mert Hakan'ın taburcu edildiği ve tedavisinin evinde süreceği belirtildi.