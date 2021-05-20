Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mapei Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Juventus ve Atalanta karşı karşıya geldi.

FİNALİ 4 BİN 300 KİŞİ İZLEDİ

Salgın sebebiyle sezon maçlarının seyircisiz oynandığı İtalya’da kupa finalini 4 bin 300 futbolsever tribünlerden izledi.

Lig şampiyonluğunu İnter'e kaptıran Juventus, 31. dakikada İsveçli futbolcusu Kulusevski’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Beraberlik golünü Malinovskiy ile bulan Atalanta, 41. dakikada skoru eşitledi: 1-1.

İlk yarının karşılıklı gollerle tamamlanmasının ardından ikinci yarının 73. dakikasında Chiesa, Juve'yi tekrar öne geçirdi: 2-1.

YEDEK KULÜBESİNDEN HAKEME PROTESTO

Atalanta'da 77. dakikada yerini Djimsiti’ye bırakan Toloi, yedek kulübesinde hakemi protesto ettiği için kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında Atalanta, beraberlik golü için yüklense de aradığı golü bulamayınca Juventus, İtalya Kupası’nı kazanan taraf oldu.

JUVENTUS'UN 14. İTALYA KUPASI

2 sezon aradan sonra yeniden kupayı kazanma başarısı gösteren Juventus, müzesindeki İtalya Kupası sayısını da 14'e çıkarmış oldu.

Milli futbolcu Merih Demiral bu maçta yedek kulübesinde yer alırken, hiç süre almadı.

Merih Demiral, siyah-beyazlı takımla kazandığı kupalara, 2019-2020 lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası zaferinden sonra İtalya Kupası'nı da ekledi.

BUFFON'IN SON FİNALİ

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, ligde başarısız geçen bir sezonun ardından, teknik direktör olarak görev aldığı ilk sezonunda, İtalya Süper Kupası'ndan sonra İtalya Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.

Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıklayan ve siyah-beyazlı takımla son kez bir final maçına çıkan emektar kaleci Gianluigi Buffon da kariyerinde 6. kez İtalya Kupası zaferi yaşadı.

FRANSA KUPASI PSG'NİN

Stade de France'da oynanan Fransa Kupası final mücadelesinde PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.

Finalde Monaco'yu 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), kupanın sahibi oldu.

Icardi'nin 19. dakikada attığı golle Paris SG, 1-0 öne geçti.

81. dakikada sahneye çıkan Kylian Mbappe, farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 2-0.

MACRON TRİBÜNDEYDİ

Böylece PSG, Fransa Kupası'nı 14'üncü kez müzesine götürmüş oldu.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da mücadeleyi stadda izledi.