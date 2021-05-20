Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başkan Mehmet Sepil, Haziran ayı içerisinde görevi bırakacağını açıklayarak, 7 yıllık serüvene son vereceğini bildirdi.

Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Genel Kurulu ile birlikte görevi bırakacağı öğrenilen Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, "7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum." ifadelerine yer verdi. Kulübü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığı için bu adımı attığını belirten Sepil, yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevlerin icra kurulu tarafından yürütüleceğini ve yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sisteminin bu şekilde devam edeceğini açıkladı. Sepil, "Göztepe’miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir" dedi.