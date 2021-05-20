Manchester United ile 6 lig şampiyonluğu yaşayan Beckham ile ligde 17 yıl Liverpool forması giyen Gerrard'ın, Premier Lig'den yapılan açıklamayla
Şöhretler Müzesi'nin 2021 yılındaki son üyeleri olduğu açıklandı.
Premier Lig'de Beckham 62, Gerrard ise 121 gol attı
1995-2003 yıllarında ligde 264 maça çıkan Beckham 62 gol atarken, 1998-2005 yıllarında 504 karşılaşmada görev alan Gerrard ise 121 kez ağları sarstı.
Premier Lig'de daha önce Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp ve Frank Lampard, Şöhretler Müzesi'ne adlarını yazdırmıştı.