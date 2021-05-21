Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kulübün alt yapısında antrenmanlara çıkan ve gösterdiği performansla dikkati çeken 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Vladyslav Kobylianskyi , Kulüp Başkan Vekili Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyesi Cihan Koçer ve Alt Yapı Koordinatörü İsmail Acar ile buluştu. Görüşmede genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

"KISA SÜRE İÇİNDE KENDİNDEN SÖZ ETTİRMEYE BAŞLAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cevdet Akınal, gelecek vadeden bir futbolcuyu aralarına kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de emin ellere alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız saha dışı işler kadar profesyonel futbol takımımızın da potansiyeli yüksek bir takım olmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Ukrayna Genç Milli Takımları'nda da forma giymiş olan genç kardeşimiz ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Yaklaşık altı aydır alt yapımızda çalışmalarına devam ediyor ve gelen raporlar neticesinde profesyonel sözleşme imzalama kararı aldık. Kendisinden beklentilerimiz çok yüksek, çünkü potansiyelinin ne olduğunu bizler biliyoruz. İnşallah kendisi göstereceği performansla kısa süre içerisinde formamızı giymeyi başarıp, kısa süre içerisinde adından söz ettirmeye başlayacaktır."

Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Koçer de genç futbolcuların takım içerisinde bulunmasından dolayı heyecan duyduklarını ifade etti.