Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan millî futbolcu Âdem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyada bir görüntü paylaştı. Ardından ortalık karıştı. Görüntülerde Merve Büyük'ün, çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul'da gezdiği görüldü. Trafikte yasak olmasına rağmen kendisini ayrıcalıklı ilan ederek yolan çıkan Merve Büyük, sık sık sirene basarak emniyet şeridinden ilerledi. Arka koltukta oturan oğlunun "Anne biz polis miyiz?" sorusuna da “evet” cevabını verdi. Merve Büyük’ün eğlendiği o anlar seyredenleri ise öfkelendirdi. Gelen tepkiler üzerine videoyu sildi ancak hazılarda izi kaldı.