Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın İstanbul Konsolosluğu, Final Four'u takip etmek için vize talebine bulunan medya mensuplarına, sporcu yakınlarına ve Anadolu Efes yönetim kurulu üyelerine vize vermedi.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ

Hem de dev organizasyonun sponsorunun THY olmasına rağmen. Yaşanan bu gelişmenin ardından Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması gibi Final Four'un da Köln'den alınması ihtimali gündeme geldi. Almanya hükûmetinin bu hatadan ne zaman döneceği merakla beklenirken Dışişleri Bakanlığının devreye girmesi bekleniyor.