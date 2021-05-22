Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Avrupa'nın gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Ajdin Hasic şu aralar buruk sevinç yaşıyor. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemde sakatlığı sebebiyle takıma katkı sağlayamayan Boşnak oyuncu, şimdiden gelecek sezon için sabırsızlanıyor. Birçok araştırmada gelecekteki Avrupa'nın yıldızları arasında gösterilen ‘Harika Çocuk’ lakaplı Ajdin Hasic, “Çapraz bağ kopması bir futbolcunun başına gelecek en kötü sakatlıklardan biri. Ama tedavim çok iyi gidiyor. Doktorlar, ocak ayında sahalara döneceğimi söylüyor. Ben daha önce döneceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

Rüyalar gerçek oldu

Kendisine yapılan ‘Harika Çocuk’ yakıştırmasının üzerinde bir baskı oluşturmadığını söyleyen Hasic, “Sahaya çıktığımda her şey benim için kolaylaşıyor. Beklemek çok daha zor. Bu yüzden gelecek sezon için sabırsızlanıyorum. Henüz taraftarlara ‘Harika Çocuk’u gösteremedim. Ama yakında görecekler" dedi. Ligde bu sezon attığı iki golün, Galatasaray'ın iki averaj önünde kazanılan şampiyonluğu getirmiş olabileceğini söylediğimizde kahkaha atan Hasic, “Belki de öyle oldu. Şaka bir yana önemli olan şampiyonluktu. Kimin gol attığından çok takımın başarısı önemliydi” dedi.

Barcelona hayali

İki kupa kazanmalarının 'inanılmaz' olduğunu dile getiren ve “Rüya gerçek oldu” ifadesini kullanan Adin Hasic, tam bir Lionel Messi hayranı olduğunu söylüyor. Genç isim “Ondan çok şey öğreniyorum. Hayalim Barcelona’da oynamak" ifadesini kullanıyor.

Şampiyonluk gitarı

Ajdin Hasic'in koltuk değneği, şampiyonluk kutlamalarının figürlerinden biri olmuştu. Koltuk değneğini şampiyonluk hatırası olarak saklayacağını söyleyen Hasic, "Unutulmaz bir şampiyonluk yaşadık. Koltuk değneği de benim için kupa kadar değerli" dedi.

Unutulmaz kadro

2020-21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla taçlandıran Beşiktaş, tarihî sezondaki başarılarını poster çekimiyle sergiledi. İki kupalı poster çekiminde futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri de bulundu.

ROSIER'DEN...

F.Bahçe cevabı

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon için de kiralamak istediği Valentin Rosier, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Sosyal medyada kendisine 'Photoshop' ile Fenerbahçe forması giydirilen bir haberi paylaşan Fransız futbolcu, "Kartallar kartallarla uçar" ifadelerini kullandı.