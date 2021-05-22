Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Crystal Palace maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Klopp, Ozan'ın performansından memnun olduğunu, ancak henüz geleceğiyle ilgili net bir karar verilmediğini belirtti.

20 yaşındaki milli stoperin yaşına göre inanılmaz bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Alman çalıştırıcı, Ozan'ın takıma ilk dahil olduğunda uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu ancak sonrasında çok iyi maçlar çıkardığını söyledi. Klopp, "Gelecek hakkında her şeyi konuşacağız ve son maç gününden sonra karar vereceğiz. Açıkçası bunun için yeterince zaman var. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

OZAN KABAK KALMAK İSTİYOR

Ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Schalke 04'ten kiralanan milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool'da kalmak istediğini açıkladı.

İngiliz medyasında açıklamalarda bulunan Kabak, Liverpool'da geçirdiği 5 ayın kariyeri ve kişiliği açısından çok değerli olduğunu belirterek, "Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörle, birçok yıldız futbolcuyla çalıştım. Onlarla antrenman yapmak bile gelişmenizi sağlıyor. Elbette kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Liverpool formasını giymekten gurur duyduğunu dile getiren 21 yaşındaki stoper, "Jürgen ile henüz geleceğim hakkında konuşmadık. Gelecek sezon nerede olacağımı göreceğiz. Fakat ne olursa olsun kulüpteki herkese, benim için yaptıklarından dolayı minnettarım." yorumunda bulundu.