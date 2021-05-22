Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

3 YIL UZATILDI

Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzattı.

Marcao, Galatasaray'dan ilk yıl için 1 milyon 300 bin Euro sabit transfer ücreti, ikinci sezon için ise 1 milyon 400 bin Euro sabit transfer ücreti alacak.

Galatasaray'dan konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"