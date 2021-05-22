Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon şampiyonluğun kıyısından dönen Galatasaray'da transfer gündemi yoğun bir biçimde başladı. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Cimbom'un radarında ilk olarak takımda sözleşmeleri dolan futbolcular var. Konuya ilişkin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Marcao'yu transfer ettiklerinde takımın düştüğü ile ilgili çok eleştiri aldıklarını, ama oyuncunun sergilediği karakter ve oyunla herkesi utandırdığını söyledi. Marcao'nun varlığından çok mutlu ve memnun olduklarını söyleyen Cengiz, Tüm Türkiye'nin de Marcao'dan çok memnun olduğunu belirterek, söz konusu futbolcuyla sözleşmenin uzatılmasıyla birlikte bu sezon en iyi transferlerden birini yaptıklarını aktardı.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA FUTBOLCULARIMIZ GALİPTİR"

Marcao'nun çok iyi performans gösterdiğini anlatan Cengiz, ünlü yıldızın, hem profesyonel yaşamında hem de sahada verdiği ölümüne mücadele ile klübü memnun ettiğini ifade ederek, "Benim için en önemli fotoğraflardan birisi çok kötü hava şartlarında, o balçık sahada Muhammed'e penaltıyı attırmak için Donk ile birlikte çamurları attığı andı. O anı unutamıyorum." dedi. Futbolculardan bekledikleri performansın bu olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı ekibin başkanı, "İşte biz bunu istiyoruz. Bizim hatırlayın dediğimiz haysiyet bu. Bunu sahada en iyi sergileyenlerden biri oldu. Hiç geri adım atmadı. Kafasını topa soktu. Biz bunu istiyoruz. Yüzde yüz başarılı ya da başarısız olur o ayrı. Futbolun şansı vardır. O şansa da inanırız. İlla ki yüzde yüz mücadele edip netice alacaksınız diye bir şey olmayabilir. 90 dakika hücum ederseniz bir kontradan gol yersiniz. Futbol belki de bunun için güzel ama Marcao başta olmak üzere bizim futbolcuların hepsinin son haftalarda gösterdiği mücadeleye alkış tutarız. Bu yolda kendileri galiptir. Biz üzülmedik. Galatasaray'ı şampiyonluktan başka hiçbir şey tatmin etmez. Bizim, arkadaşlarımızın ve taraftarların içinde bir burukluk oldu. Günlerce mutlu olmadık. Dönüp baktığımızda bir gol atsak eşit oluyorduk. Futbolun adaleti yok. Abdurrahim adalet diye bağırdı ama yok. Bazen beraberlik çok önemli oluyor." şeklinde konuştu.

ALBAYRAK: MARCAO ÖRNEK BİR KİŞİLİK

Marcao'nun örnek bir kişilik olduğunu ifade eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise, Marcao'ya hem şahsı hem de kulübüm adına çok teşekkür ettiğini söyleyerek, bu uzatma ve pazarlık döneminde en ufak bir zorlukla karşılaşmadıklarını belirtti. Marcao'nun geçen sene de indirim yaptığını hatırlatan Albayrak, Marcao'nun büyük bir özveri ile oynadı ve yüksek maaşlar almadığını, bunun için de ayrı olarak ona teşekkürlerini sunduğunu ifade etti. Albayrak, "Hiçbir gün az para alıyorum diye karşıma çıkmadı. Demek ki gözü tok, gönlü tok ve Galatasaray duruşunu gösterdi. Bu transfer döneminde de asil bir insan olduğunu gösterdi. Daha fazlasını istemedi. Galatasaray olarak kendi menfaatlerimiz kadar onun da menfaatlerini düşündük. 2024'e kadar mukavelesini imzaladık. Marcao'ya göstermiş olduğu Galatasaraylılık duruşu ve performansı ile kulübümüze yakışan Marcao'ya çok teşekkür ediyorum. Tatilden geldi. Şimdi de ülkesine gidecek." dedi.