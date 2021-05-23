Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stoper konusunda istikrarı tutturamayan ve her sezon bu bölgeye masraflı takviyeler yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun nokta atışı Attila Szalai’nin yanına kalıcı bir isim bakıyor. Öne çıkan oyuncu ise Sırp basınında da yer alan Nikola Maksimovic. Napoli ile mukavelesi haziran sonunda bitecek 29 yaşındaki oyuncu için Roma başta olmak üzere başka kulüpler de bulunsa da en ciddi teklif F.Bahçe’den. Sırbistan Millî Takımı’nda da ter döken tecrübeli ismin bonservisinin elinde olması avantaj.

Erken girişim

Daha önce Kızılyıldız, Torino ve Spartak Moskova gibi takımlarda forma giyen tecrübeli oyuncu sağ stoper, 2017’de Torino’dan Napoli'ye 21 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Sarı lacivertlilerin diğer kulüplerin de fazla devreye girmeden bir an önce transferi sonuçlandırmak için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Premier Lig’den de talipleri bulunan oyuncunun ise teklifleri değerlendirmeye aldığı ve Fenerbahçe’yi de ciddi ciddi düşündüğü gelen haberler arasında.