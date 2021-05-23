Fransa Ligue 1'de son haftaya girilirken, şampiyon yarışı nefes kesiyor. Haftalardır lider olan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcılı Lille, kritik virajda avantajlı konumda.
Geçtiğimiz hafta
Lille şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı Fransa Ligue 1'de Lille, evinde ağırladığı Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmaya Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı sonradan oyuna dahil oldu.
Burak Yılmaz'dan maç sonu takım arkadaşlarına: Şampiyon olacağız Fransa'da Lille'in şampiyonluk mücadelesinin kahramanlarından olan Burak Yılmaz, St. Etienne maçının ardından koridorda takım arkadaşlarına seslendi. Milli futbolcumuz, "Herkes görecek, şampiyon biz olacağız." diyerek arkadaşlarını motive etmeye çalıştı.