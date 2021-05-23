Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon ilk kez bin futbolseverin tribünlere alındığı müsabakada, şampiyon Inter, orta sıralardaki Udinese'yi 5-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım, 8. dakikada Ashley Young ile 1-0 öne geçti.

44. dakikada Christian Eriksen, Inter adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı, Inter'in üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının 55. dakikasında Lautaro Martinez penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı.

64. dakikada Ivan Perisic, mavi-siyahlı takımın farkı 4'e çıkaran golünü attı: 4-0.

Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 71. dakikada skoru 5-0'a getiren gole imzasını koydu.

Konuk Udinese, Roberto Pereyra'nın 79. dakikadaki penaltı golüyle farkı yeniden 4'e indirdi: 5-1.

Inter, Udinese'yi 5-1 yenerek sezonu galibiyetle noktaladı.

28 GALİBİYET, 7 BERABERLİK VE 3 MAĞLUBİYET

Bu sonuçla Inter puanını 91'e çıkardı ve sezonu 38 maçta aldığı 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi ile tamamladı.

İKİNCİ KEZ LİGİ 90 PUAN ÜZERİNDE TAMAMLADI

Serie A'daki 19. şampiyonluğunu kazanan Inter, tarihinde 97 puanla kazandığı 2006-2007 sezonunun ardından ikinci kez ligi 90 puan üzerinde puan toplayarak ipi göğüsledi. Konuk Udinese ise 40 puanla 14. sırada yer aldı.

KUPASINI ALDI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle mavi-siyahlı takım, şampiyonluk kupasını aldı.