Bu sezon ilk kez bin futbolseverin tribünlere alındığı müsabakada, şampiyon Inter, orta sıralardaki Udinese'yi 5-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım, 8. dakikada Ashley Young ile 1-0 öne geçti.
44. dakikada Christian Eriksen, Inter adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
İlk yarı, Inter'in üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarının 55. dakikasında Lautaro Martinez penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı.
64. dakikada Ivan Perisic, mavi-siyahlı takımın farkı 4'e çıkaran golünü attı: 4-0.
Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 71. dakikada skoru 5-0'a getiren gole imzasını koydu.
Konuk Udinese, Roberto Pereyra'nın 79. dakikadaki penaltı golüyle farkı yeniden 4'e indirdi: 5-1.
Inter, Udinese'yi 5-1 yenerek sezonu galibiyetle noktaladı.
28 GALİBİYET, 7 BERABERLİK VE 3 MAĞLUBİYET
Bu sonuçla Inter puanını 91'e çıkardı ve sezonu 38 maçta aldığı 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi ile tamamladı.
İKİNCİ KEZ LİGİ 90 PUAN ÜZERİNDE TAMAMLADI
Serie A'daki 19. şampiyonluğunu kazanan Inter, tarihinde 97 puanla kazandığı 2006-2007 sezonunun ardından ikinci kez ligi 90 puan üzerinde puan toplayarak ipi göğüsledi. Konuk Udinese ise 40 puanla 14. sırada yer aldı.
KUPASINI ALDI
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle mavi-siyahlı takım, şampiyonluk kupasını aldı.