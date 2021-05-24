Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Beşiktaş'ın gözü Premier Lig'de oynanan son hafta maçlarındaydı. Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'nde grupları garantilemesi için Chelsea'nin ilk dörde girmesi gerekiyordu. Maviler deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu. Fakat Tottenham geri düştüğü maçta Çağlarlı Leicester'ı 4-2 yenince Chelsea'yi ilk dörde, Kartal'ı da Devler Ligi'nde gruplara taşıdı.

Kasa doldu

Böylece Beşiktaş, M. City ile Chelsea arasında Portekiz'de oynanacak bu sezonki Şampiyonlar Ligi finalinin sonucunu beklemek zorunda kalmadı. Kartal hem bu sıkıntıdan kurtuldu hem de UEFA'dan gelecek 20 milyon avroyu kasasına koydu. Şimdi bütün dikkatler rakiplere çevrildi. Kura çekimine 3. torbadan girecek Beşiktaş’ı devler bekliyor.