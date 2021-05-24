Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yılın takasına imza atabilir. Sarı lacivertliler, 3,5 milyon avroya Ç. Rizespor’dan aldığı Vedat Muriç’i 17 milyon avro karşılığında İtalyan kulübü Lazio’ya satmıştı. Büyük bir beklentiyle Lazio’nun yolunu tutan Vedat, İtalya’da aradığı ortamı bir türlü bulamadı. 26 maçta sadece 1 gole imza atabilen Kosovalı golcü istenmeyen adam hâline geldi. Vedat’ı elinden çıkarmaya kararlı olan Lazio, Fenerbahçe’nin kapısını çaldı.

Karar teknik ekibin

İtalyanlar, Avrupa kulüplerini peşinden koşturan Ozan Tufan’a karşılık 5 milyon avro ve Vedat Muriç’i teklif etti. Ozan Tufan’ın bonservisini 20 milyon avro olarak belirleyen Fenerbahçe ise gelen bu teklifi değerlendirmeye aldı. Teklifte kiralama seçeneklerinin de olduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç’un Ozan’ı bir yıl daha takımda tutmak istediği ifade edilirken, yeni teknik adamın netleşmesinin ardından Lazio’nun teklifine cevap verilecek.

Dönmek istiyor

Fenerbahçe’de 36 maçta 17 gole imza koyan Vedat Muriç, İtalyanları hayal kırıklığına uğratmıştı. Kosovalı oyuncunun Fenerbahçe’ye dönmeyi çok istediği belirtilirken bu takasta Ozan’ın ve sarı lacivertli yönetimin tavrı etkili olacak.

1 YIL DAHA SÖZLEŞME

Gönül ile devam

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona eren Kaptan Gökhan Gönül’ü sarı lacivertli yönetim bırakmayacak. Beşiktaş’ta geçen dört yılın ardından Fenerbahçe’ye dönen 36 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.