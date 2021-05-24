Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın dokunuşu asıl bu sezon kendisini hissettirecek. Sezon içinde göreve gelen ve mevcut kadroyla hareket etmek durumunda kalan Avcı yeni sezon planlamasında aktif olarak görev alıyor. Raporunu yönetime sunan, genç, savaşçı ve yarışmacı bir takım görüntüsü çizen Avcı, yıldızların ön plana çıktığı değil bütün futbolcuların takım oyunu sergilediği bir ekip hayal ediyor. Gittiği her yerde bu tarzını sürdüren başarılı teknik adam Trabzonspor’da da aynı çizgisini sürdürmek eğiliminde.

Ekonomik düşünce

Altyapıya da büyük değer veren ve bu yönde çalışmalarıyla da yönetimin beğenisini kazanan Avcı, kulüp içerisinde kolej havası olsun istiyor. Oyunun iki yönünü de oynayacak rekabetçi bir ekip için kolları sıvayan Abdullah Hoca, maliyeti çok yüksek olmayan ancak potansiyeli bulunan genç isimleri yönetime öneriyor. Ekonomik durumu düşünerek hareket etmesi de ayrıca takdir görüyor. Büyük oranda ayrılığı söz konusu olan Uğurcan, Ekuban ve Djaniny’nin yerine alınacak alternatif isimler ise hazırda bekletiliyor.