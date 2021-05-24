Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 3. Lig Play-off finalinin girişinde, Isparta 32 Spor yönetimi tarafından TFF’ye verilen listedeki isimler ile bilet ve kimlikte yazan isimlerin uyuşmazlığından dolayı stadyuma girişte olay çıktı. Taraftarlar koronavirüsü unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Tartışma yaşandı

Ellerindeki biletlerle kapıda kalan taraftarlar, polis ekipleriyle ve TFF yetkilileriyle sözlü tartışma yaşadı.

‘Isparta dışarıda’ sloganları atıldı

Öfkeli taraftarlar turnike kapısında ‘Isparta dışarıda’ sloganları attı. Bir süre devam eden gerginliğin ardından bir kulüp yetkilisi olaya müdahale etti.