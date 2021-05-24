Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir kanser tedavisi gören Max Mosley'in ölüm haberini ailesi verdi. Spor camiası gelen son dakika haberi ile üzüldü. Mosley, motor sporlarının en renkli ve tartışmalı isimleri arasında gösteriliyordu. Vefat haberinin ardından Formula 1 kurumu ile organizasyonun eski başkanlarından Bernie Ecclestone de ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.



Amatör pilottu, başkan oldu

Kariyerine amatör bir yarış pilotu olarak başlayan Moslet, daha sonra bir Formula 1 takımı olan Marc Engineering'in ortağı oldu. Mosley, 1993 yılında ise FIA'da başkan olarak görev yapmaya başladı. Formula 1'in o dönemki patronu Ecclestone ile 50 yılın üzerinde dostluğu bulunan ve otomobil yarışlarının gelişmesi için birlikte çalışan Mosley, F1'in uluslararası ölçekte tanınması ve popülerleşmesi için önemli katkılarda bulundu.



Ayrton Senna'nın ölümünden sonra güvenlik önlemlerini arttırmıştı

Mosley, 1994 San Marino Grand Prix'sinde lider durumda iken 7. turda Tamburello virajında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Formula 1'in efsane pilotlarından Ayrton Senna'nın ölümünün ardından organizasyonda güvenlik önlemlerinin artırılmasında önemli rol oynadı.



