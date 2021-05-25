Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya liginin tamamlanmasının ardından A Milli Takım kampına katılmak üzere Antalya'ya gelen, Melih Demiral havalimanında açıklamalarda bulundu.

Juventus'ta forma giyen 23 yaşındaki milli futbolcu, "Zor bir sezonu geride bıraktık. Milli takıma geldiğimiz için çok mutluyuz.İnşallah bu kamp sürecini en iyi şekilde atlatıp Avrupa Şampiyonası'na en hazır şekilde gireceğiz." dedi.



EURO 2020'NİN ERTELENEMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

EURO 2020'nin ertelenmesinin kendileri için avantaj olduğunu aktaran milli futbolcu, "Geçen sene bizim 3-4 sakat futbolcumuz vardı. O yüzden şampiyonanın geçen sene ertelenmesi bizim için iyi oldu diyebilirim. Kendi adıma çok daha iyi hazırım diyebilirim.. Hepimiz bunu bekliyoruz. Çok genç bir takımız, bu durumdan çok mutluyuz. Çünkü herkes buraya gelmek için çok hevesli. Birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sahada birbirimiz için mücadele ediyoruz. Çok güzel bir milli takım var, güzel başarılar yakaladık, inşallah önümüzdeki süreçte de güzel başarılar yakalarız." ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ MAÇI İTALYA İLE

Açılış maçının forma giydiği ülke ile olmasını değerlendiren genç yıldız, "En özel maçımız olacak. Soyunma odasında takım arkadaşlarım Bonucci ve Chiellini ile çok şakalaşıyorduk. Onlar benim o anı beklediğimi biliyorlar. Tabii ki hep espri yapıyoruz. Onlar Burak ağabeyden bahsediyorlar. Onlara Burak Ağabey'in gollerini gösteriyorum. Güzel oluyor, çok güzel sohbetler oluyor. Onlar da bizden biraz çekiniyor. İnşallah iyi mücadele edip iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız." dedi.

TÜRK DUVARI

Milli futbolcu son olarak, "EURO 2020'de Türk Duvarı'nı kuracak mıyız?" sorusunu ise "Aman nazar değmesin, inşallah kurarız." diyerek cevapladı.