Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da seçim havasına giriliyor. Daha önce 29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan seçimler pandemi sebebiyle 19 Haziran’a ertelenmişti. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi ilk belirlenen tarihte adaylıklarını resmileştiren dört isim olarak ön plana çıkmıştı. Bu isimler adaylıklarını yeni takvime göre tazelemeye hazırlanırken Metin Öztürk bugün gerekli evrakları Divan Kurulu’na teslim edecek. Diğer isimler de cumaya kadar bu prosedürü gerçekleştirecek.

Polat destekli Şardan

Seçim tarihinin ertelenmesiyle beraber aday sayısı da her geçen gün artıyor. Ulaştırma Bakanlığında görev almış, eski milletvekili İbrahim Özdemir’in de adaylığını açıklamasıyla beraber aday sayısı şu an beşi buldu. Yoğun işlerinden dolayı aday olmayan Adnan Polat’ın desteklediği Yiğit Şardan’a mevcut başkan Mustafa Cengiz’in de destek verebileceği, Abdurrahim Albayrak’ın da Şardan’ın listesinde olabileceği konuşuluyor. Şardan’ın kararını iki güne kadar vermesi bekleniyor.

Cengiz’in inadı

Ciddi sağlık problemleri yaşayan ve operasyonlar geçiren mevcut başkan Mustafa Cengiz, ailesi ve doktorların uyarısına rağmen yeniden göreve talip.

EMRE VE ÖMER TAMAM

İmzalar geliyor

Galatasaray seçimlerin gölgesinde yeni sezona hazırlanmaya çalışırken mevcut yönetimin ilk hedefi sözleşmesi sona erecek isimlerle yeni kontratlara imza atmak. Marcao’nun sözleşmesini iki sene uzatan sarı kırmızılılar Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile yeniden el sıkışacak.