Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo ikilemi var. Kalitesi tartışılmaz olan ancak Emre Belözoğlu döneminde kulübeye demirleyen Brezilyalı futbolcunun iki sezon daha mukavelesi bulunuyordu. Adı bazı kulüplerle anılan ve en ciddi teklifin Flamengo’dan olduğu öğrenilen sarı lacivertli oyuncu yönetime bir şart sundu. Gustavo, yıldızının pek barışmadığı Emre Belözoğlu’nun yeni sezonda da teknik direktör olarak kalması durumunda takımda kalmak istemediğini ve bu konuda anlayış gösterilmesini talep etti.

33 yaşında

Marsilya’dan 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan ve yıllık 3,5 milyon avro kazanan orta saha oyuncusunun iki sezon daha mukavelesi bulunuyor. Her ne kadar garanti ücreti olsa da sambacının rahatsızlığı sürekli forma giyememesi ve kulübeye demirlemiş olması. Otuz üç yaşındaki oyuncu on birde forma giyebileceği bir takım istiyor. Ki, Flamengo’nun teklifi de Gustavo’ya cazip geliyor. Ali Koç yönetimi ise Belözoğlu ile devam edilmese bile yüksek maliyetten dolayı Brezilyalının ayrılığına sıcak bakıyor.

DIMITRIS PELKAS’A GÖRE:

Ayrılık çılgınlık olur

Fenerbahçe’nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, ülke basınına konuştu. Sezonu on gol ve sekiz asistle tamamlayan ve performansını “iyi” olarak değerlendiren on numara Rubin Kazan iddiaları için “Fenerbahçe’de ve İstanbul’da mutluyum. Buradan ayrılmayı düşünmem çılgınlık olur” ifadesini kullandı. Pelkas, şampiyonluğu son anda kaybetmeleri konusunda da “Sivas maçını kazanmamız gerekiyordu. Kendi evimizde intihar ettik” yorumunda bulundu.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON AVROYA DÜŞTÜ

Sarı lacivertlilere geldiğinde piyasa değeri 10 milyon avro olan Luiz Gustavo şu anda 4 milyon avroluk bir değere sahip.