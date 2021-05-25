Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirilmesi hakkında yeni bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğe göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek.

HER AY HARÇLIK ÖDENECEK

Yetiştirilecek sporcuların beslenme, barınma ve yol giderleri bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gerek kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinden farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek.

HARÇLIK MİKTARI ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINA KADAR ÇIKABİLECEK

Bu sporculardan, bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile dünya şampiyonasında ilk 3'e girenlere verilecek harçlık miktarı, asgari ücretin net tutarının iki katına kadar arttırılabilecek.

"DAHA FAZLA ELİT SPORCU YETİŞTİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verileceğini belirterek, "Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelini sonuna kadar kullanarak olimpik sporcu havuzumuzu olabildiğince geliştirmek ve nihayetinde de daha fazla elit sporcu yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.