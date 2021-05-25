Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e 1969-1970 sezonunda veda ettikten sonra bir daha dönemeyen Altınordu, ilk kez mücadele ettiği play-off'ta finale yükselmeyi başardı. İzmir temsilcisi, 1965-1966'da Macar teknik direktör Ignace Molnar yönetiminde o dönemki adıyla 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmıştı.

Altınordu'yu TFF 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyon yapan ve aralıksız 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın takımının galip gelmesi halinde ilk kez bir takımı Süper Lig'e taşıyacak.

ALTAY, 18 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNME PEŞİNDE

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, yarın play-off'taki şanssızlığını kırmak için mücadele edecek.

Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 kez 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal yönetiminde Süper Lig'e çıktı.

Daha önce 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 3 takımın Süper Lig vizesi aldığı ve play-off sisteminin olmadığı 2003-2004'te Manisaspor'la ligi 4. sırada bitirmişti. Tecrübeli teknik direktör 2016-2017'deki play-off finalinde Eskişehirspor'un başında bir diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye penaltı atışları sonucunda yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.

İKİ TAKIMIN 31. RANDEVUSU

TFF 1. Lig play-off finalinde yarın karşılaşacak İzmir'in köklü kulüpleri Altınordu ile Altay, profesyonel liglerde ilk olarak Milli Lig'de 28 Kasım 1959'da Alsancak Stadı'nda karşılaştı.

Müsabakayı 4-1 kazanan Altınordu, rakibiyle profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 10'u 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 30 maçta karşılaştı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlı ekibe karşı 13 galibiyeti bulunan Altınordu, 9 maçta yenilirken 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Altınordu'nun 38 gol attığı karşılaşmalarda Altay 32 gol üretti. Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumundaki son 3 sezonun gol kralı Marco Paixao, Altınordu'ya karşı oynadığı 6 maçta 7 gol atarak tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı.

Altay filelerine 4 gol bırakan Arif Gümüşçeviren'in en golcü isim konumundaki Altınordu'da mevcut isimlerden Ahmet Dereli Altay'a karşı 2 golü bulunuyor.

SÜPER LİG'E ÇIKACAK SON EKİP 6. KEZ İSTANBUL'DA BELLİ OLACAK

Bu sezon 26. kez uygulanan play-off sisteminde Süper Lig'e çıkacak son takım 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015, 2018-2019 sezonlarının ardından 6. defa İstanbul'da belirlenecek. 2009-2010'da tek devreli lig usulüyle oynanan play-off'un son maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'la 2-2 berabere kalan Konyaspor Süper Lig vizesi almıştı.

İstanbul'un dışında Ankara'nın 8 defa ev sahipliği yaptığı play-off finalleri 4 kez Antalya'da, 3 defa Konya'da, ikişer kez Eskişehir ve İzmir'de, bir defa da Bursa'da oynanmıştı.