Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon birçok maçta forma giyerek A Millî Takım’ın EURO 2020 aday kadrosuna çağırılan 20 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz, şampiyonluğu ve kazanılan Türkiye Kupası’nı İHA’ya anlattı. Altyapıdan arkadaşı Ersin Destanoğlu ile kendisi adına rüya gibi bir sezonun geride kaldığını söyleyen genç oyuncu “Çok mutluyuz. İnşallah bu kulüpte daha nice kupalar kazanırız. Kendimizi geliştirmeye, eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Daha yolun başındayız” dedi.

Premier Lig hayali

Beşiktaş’ta ilk kez 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan Göztepe maçında ilk 11’de sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz, “Taraftarın büyük ilgisi olmuştu. Abdullah Hoca gitmişti, Sergen Hoca gelecekti. Şenol Fidan Hoca’m oynatmıştı beni ilk defa ilk 11’de. Şöyle bir düşünürsek, büyük emekler sonunda gelen lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu, ardından millî takım daveti… Rüya gibi… Mayıslar bizim oldu” dedi. Genç yetenek, ileride özellikle Premier Lig’de oynama hayali olduğunu da sözlerine ekledi.

Sergen Hoca efsane

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın siyah beyazlı camia için efsane bir isim olduğunu vurgulayan Rıdvan Yılmaz, “Öyle biriyle çalışmak herkese nasip olmaz. Altyapıdan çıkmış bir insan olarak bize karşı bakış açısı da olumlu. Bize her zaman öz güven aşılıyor”

dedi.