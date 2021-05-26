Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Önümüzdeki sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bir taraftan yeni hocasını belirlemeye çalışırken diğer taraftan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Alman gazetesi Hamburger Morgenpost, sarı lacivertli takımın, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Arnavut asıllı Alman stoper Shkodran Mustafi ile ilgilendiğini yazdı. Everton, Sampdoria, Valencia ve Arsenal formaları giyen Mustafi, devre arasında Schalke’ye transfer olmuş takımının küme düşmesini engelleyememişti.

41 milyona Arsenal’e

Bu sezon Arsenal formasıyla da dokuz maça çıkan Mustafi, Mesut Özil’in de eski takım arkadaşı. 2014 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Almanya’nın kadrosunda da yer alan Mustafi, turnuvanın ardından 8 milyon avroya Sampdoria’dan Valencia’ya transfer olmuştu. La Liga’daki iki sezonun ardından 41 milyon avro karşılığında Arsenal’e transfer olan Mustafi, ilk iki sezon düzenli şekilde oynasa da son bir buçuk sezonda İngiliz ekibinde kulübede kalınca devre arasında zor“BAŞKAN KOÇ

NABIZ YOKLADI”

Rebrov’la görüşme

∂ Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği sürerken Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk, “Sergiy Rebrov, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ciddi görüşmelerde bulunuyor” iddiasını ortaya attı. Football24TV’de yer alan haberde Rebrov’un Ferencvaros’tan ayrılmak istediği ifade edildi. durumdaki Schalke’ye geçmişti.