Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Genç Yıldız Takımı oyuncusu Ömer Faruk Y. ve Musa Y. arkadaşları ile maç yaparken saldırıya uğradı. İddiaya göre Semih A. isimli kişi, oyuncular Ömer Faruk Y. ve Musa Y.'ye sözlü tacizde bulundu. Tartışma kavgaya dönüşürken, olayda Ömer Faruk Y., Semih A. isimli şahsın darbesiyle yaralandı.

Kafa tramvası yaşadı

Kavgada yaralanan çocuğun kafa travması yaşadığı ve dişinin kırıldığı öğrenilirken, hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karışan Semih A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.