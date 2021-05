Türkiye Gazetesi

Arkamdan hoca bakıldı

Beşiktaş’ın şampiyon hocası Sergen Yalçın, A Spor’a çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Şampiyonluğun zor şartlarda geldiğini söyleyen Sergen Hoca, “Ben kulübün ekonomisine zarar verdirmedim, para harcatmadım. Elimizdeki mevcut kadroyla bir yerlere gelmeye çalıştık. Sonuçta 2 kupa kazandık, tabii ki mutlu olduk. Bu kadar sıkıntılı süreçten çık, ekonomi var, pandemi var, oyuncu alamıyorsun, sıkıntı yaşıyoruz, lig başlamış 6 hafta olmuş, eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla konuşuluyor, biliyoruz hepsini ama hiçbir açıklama yapmıyoruz, sadece işimize konsantre oluyoruz” sözlerini kullandı.

Sistemi konuşmalıyız

“İnşallah seneye Beşiktaş'ta olurum, tabii ki çalışmak istiyorum. Ben Beşiktaş’ı bırakamam. Taraftar böyle severken hem de” diyen Yalçın, “Yönetimle daha hiç görüşmedim. Hoca şu kadar istiyor, onu istiyor, bunu istiyor. Biz başka şeyler istiyoruz, maddi konu, en son konu. Önce sistemi, kadroyu konuşacağız, kontrat kısmını daha sonra konuşacağız” sözlerini kullanırken, “Beşiktaş’a gelirken önüme kontrat getirdiler bir sayfasını bile okumadım. Sürdürülebilir başarı, kurulacak kadro peşindeyiz. Şampiyonlar Ligi oynayacağız, nasıl bir kadro kuracağız, ona yoğunlaşmalıyız” şeklinde konuştu.

İNCİLER

"İmza töreninden sonra 'Yandık' dedim. Üstümüzdeki sorumluluğu o an hissettim…"

"Ghezzal'ı telefondan 1 dakika seyrettim, oyuncuyu bir gördüm, 'Bu nerede?' dedim. 'Bunu hemen getirin' dedim..."

"Başkan her şeyi yaptı sezon içinde, çok yardım etti. 'Prim' dediler, verdi. Maaşları hep gününde yatırdı. Beşiktaş çok önemli bir başkan kazandı..."

"Ersin’e kaleyi teslim ettik, 'Geç kaleye, istersen 150 tane gol ye, umurumda değil dedim..."

"Taraftar bizim için her şeyi yapıyor. Bizi destekliyor, tribünde olmasa da sosyal medyada bizi destekliyor, daha doğrusu arkamı kolluyor..."

"Ortada bir oyun var, sen istediğin kadar o, bu, şu eksik de. Herkes 'Beşiktaş hak etti' diyor…"

"Ben devre arasında Hulk'u istedim, almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi, yalvardım alalım diye... Ekonomi var dediler…"