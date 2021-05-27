Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, 1 Haziran 2019’da teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı’yı getirdi. Avcı, siya-beyazlı kulübe 12 milyon lira karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak istenileni veremeyeceğin görevine 29 Ocak 2020’de son verildi. Bu karar ise Tahkim Kurulu’na taşındı. Kurul, feshin haksız bir şekilde yapıldığını belirterek Beşiktaş’ın Abdullah Avcı’ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Davalı kulübün, itirazlarının da reddine karar verdi.

GALATASARAY’A DA CEZA

Yapılan açıklamada, ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a verdiği 320 bin liralık ceza ile siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Ozan Köprülü'nün 13 bin lira ve 1 maç men cezasını onadığı aktarıldı. Kurul ayrıca Galatasaray Kulübünün 224 bin ve Göztepe'nin 50 bin liralık para cezalarını da onadığı kaydedildi.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile başarıya inanıyor Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, "Trabzonspor'un da Sayın Abdullah Avcı’nın da Türk futbolundan alacağı var. Ben başarının geleceğine inanıyorum." dedi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya övgü Kulüp yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven, "Abdullah Avcı'nın adı gündeme gelince, Trabzonspor'un ağırlığına uygun bir isim olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Hocamız sağ olsun yüreğini ortaya koydu" dedi.

Beşiktaş'a İngiltere'den güzel haber Beşiktaş'ın İngiltere'den beklediği güzel haber geldi. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesiyle gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak.