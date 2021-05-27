2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Bahçeşehir Okulları Stadyumunda Azerbaycan ile karşılaştı. Türkiye hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.
Milli futbolcu Halil Akbunar hafif sakatlık yaşadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada ceza sahası sağında Abbas Hüseynov pasını Emin Makhmuov’a aktardı. Bu oyuncu gelişine sert vuruşunda top kaleci Altay’ı geçerek filelerle buluştu. 0-1
34. dakikada Orkun’un kullandığı serbest vuruşta topu Halil Dervişoğlu tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 1-1
44. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Merih şutunu çekti. Kaleci Balayev’den dönen topu kale önünde Kaan Ayhan tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alasgarov’un kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’dan oyun alanına döndü.
80. dakikada ceza yayı önünden Enes Ünal’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarla üstten auta gitti.
90. dakikada Efecan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Enes Ünal’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Balayev’de kaldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Genc Nuza xx, Fatlum Berisha xx, Bujar Selimaj xx
Türkiye: Altay Bayındır xx (Gökhan Akkan dk. 73 x), Kaan Ayhan xxx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Rıdvan Yılmaz xx (Efecan Karaca dk. 46 x), Mert Müldür xx, Taylan Antalyalı xx, Orkun Kökçü xxx (Abdulkadir Ömür dk. 67 x), Halil Akbunar xx (Ozan Tufan dk. 84 ?), Cengiz Ünder xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 46 x), Halil Dervişoğlu xxx (Enes Ünal dk. 67 x)
Yedekler: Mert Günok, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Azerbaycan: Balayev xx, Guseynov xx, Medvedev xx, Krivotsyuk xx, Qarayev xx, Hüseynov xx (Tural Bayramov dk. 72 x) Makhmudov xxx (Mustafayev dk. 79 x), İbrahimli xx (Khachaev dk. 46 x), Caferquliyev xx (Salahli dk. 63 x), Alasgarov xx (Khalilzade dk. 79 x), Sheydaev xx (Ghorbani dk. 63 x)
Yedekler: Aydın Bayramov, Dzhenetov, Mammadov, Haghverdi, Tashkin, Sadikhov
Teknik Direktör: Giovanni De Biassi
Goller: Makhmudov (dk. 28) (Azerbaycan), Halil Dervişoğlu (dk. 34), Kaan Ayhan (dk. 44) (Türkiye)
Sarı kartlar: Medvedev, Ghorbani (Azerbaycan)