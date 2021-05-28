Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normal sezonların bitmesinin ardından EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçlarına başladı. İlk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelen Milliler, mücadeleyi 2-1 kazandı.

HALİL VE KAAN ATTI, MİLLİLER GERİDEN GELDİ

28. dakikada Azerbaycan, Mahmudov ile 1-0 öne geçti. Milliler ise 34'te Halil Dervişoğlu ve 44'te Kaan Ayhan'ın golleriyle cevap verdi. Öte yandan 73. dakikada Altay Bayındır sakatlanarak oyundan çıkarak yerini Gökhan Akkan'a bıraktı.

Kusura bakma gardaş Güneş’in talebeleri Makhmudov’un golüyle geri düşse de sonrasında ipleri eline aldı. İlk millî maçına çıkan Halil Dervişoğlu beraberliği, Kaan Ayhan galibiyeti getirdi

BİR SONRAKİ MAÇ PAZARTESİ GİNE İLE

A Milli Futbol Takımımız, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

Merih Demiral'dan 'Türk Duvarı' sorusuna cevap A Milli Takım kampına katılmak için Antalya'ya gelen Merih Demiral, "Çok güzel bir milli takım var, güzel başarılar yakaladık, inşallah önümüzdeki süreçte de güzel başarılar yakalarız" dedi.

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