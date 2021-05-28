Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı ekip sosyal medya hesaplarından futbolculuk kariyerinde de kulübün efsaneleri arasına giren teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

"TEŞEKKÜRLER ANDREA"

Yapılan açıklamada, "Teşekkürler Andrea. Birlikte geçirdiğimiz bu özel deneyim sonrası hepimizin ilk söylemesi gereken ifadeler bunlar olmalı." ifadeleri kullanıldı.

Pirlo'nun dünya futbolunun simge isimlerinden biriyken Juventus'ta teknik direktörlük görevine geldiği belirtilirken, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kendi becerilerini bilerek cesaret gerektiren bir işe kalkıştığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca, başarılı geçeceğine inandıkları gelecek kariyerinde Andrea Pirlo'ya şans diledi.

İtalya Serie A'da Inter şampiyon oldu İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2020-2021 sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu.

JUVENTUS'UN 9 YILLIK ŞAMPİYONLUK SERİSİ SONA ERDİ

42 yaşındaki Pirlo, 2020-2021 sezonu başında Juventus'ta görevine son verilen teknik direktör Maurizio Sarri’nin yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.

Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

İtalya Kupası'nda zafer Juventus'un İtalya Kupası finalinde Atalanta'yı 2-1 mağlup eden Juventus kupayı müzesine götürürken, Fransa Kupası finalinde Paris SG, Monaco'yu 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

ALLEGRİ GERİ DÖNÜYOR

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, Juventus'un teknik direktörlüğe iki sezon aradan sonra yeniden Massimiliano Allegri'yi getireceği ileri sürüldü.