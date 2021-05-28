Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcular, Türkiye'nin gurur olmaya devam ediyor. Son zamanlarda; başarısıyla, aldığı madalyalarla adından söz ettiren Ayşe Begüm Onbaşı, bir kez daha ülkenin göğsünü kabarttı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya kazandı.

Öte yandan, trio finalinde Emir Erışık ve Erkut Ergin ile birlikte yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, 20.983 puanla sekizinci oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AYŞE BEGÜM'E TEBRİK MESAJI

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından tebrik mesajı yayımlandı.

Bakan Kasapoğlu'nun yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer aldı:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 21.850 puanla altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı yürekten kutluyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."

AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR

Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001 doğumlu Türk aerobik cimnastikçidir. 11 yaşından bu yana milli formayı taşıyan Onbaşı, Red Bull atletidir. Alanında oldukça başarılı bir sporcu olan Ayşe Begüm, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmıştır. Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanarak ülkeyi gururlandırmıştır.

Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Bolu’da düzenlenen Federasyon Kupası’nda çiftler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı hedefi belirledi Kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde yarıştığı FIG Dünya Kupası mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı "Elemelerde birinci olduğumda artık altın madalyaya uzanabileceğime daha da emin oldum. Ama sonuçta bu bir spor. Performansını tamamlamadan birinciliği garanti edemezsiniz. Benim için kariyerimdeki yeni sayfaya bir şampiyonlukla başlamak çok önemliydi. Bunu da başarabildiğim için çok mutluyum" dedi.

İtalya'da Ayşe Begüm rüzgârı Millî sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, sezonun önemli turnuvalarından biri olan Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası’nda zirveye çıktı.