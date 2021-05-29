Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig geçmişleri başarılarla dolu iki takım; Kocaelispor ile Sakaryaspor, TFF 2. Lig Play-Off finalinde TFF 1. Lig’e çıkabilmek için Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. ‘Doğu Marmara derbisi’ beklendiği gibi çok heyecanlı başladı. Maçın henüz ikinci dakikasında Burak’ın ortasında Musa Nizam'ın kafa vuruşu direkten döndü. Tecrübeli oyuncu, dönen topu ağlara gönderip Kocaelispor’u dev maçta öne geçirdi. Bu gol, sonun da başlangıcı oldu.

Azad kızardı

Dakikalar 38’i gösterirken Murat Cem'in ara pasına hareketlenen Tahir, sağ çaprazda topla buluştu ve içeri çevirdi. Benhur, boş kaleye topu ağlara gönderdi: 2-0. Üç dakika sonra Canberk’ten topu kapan Burak’ın ortaya çevirdiği topu Murat Cem ağlara gönderip Sakarya’nın umutlarını kırdı: 3-0. Sakaryaspor’da 65’te Azad ikinci sarıdan kızarırken Bahattin Köse 88’deki golüyle fişi çekti. Kocaelispor, Manisaspor ile Eyüpspor’un ardından TFF 1. Lig’e yükselmeyi başardı.