Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 için gün sayan ve 11 Haziran’da açılışı İtalya ile yapacak olan A Millî Futbol Takımımız, ilk özel maçını Azerbaycan ile yapmış ve 2-1 kazanmıştı. Çok sert ve katı savunma yapan rakibe karşı geriye düştüğümüz maçı çevirmemiz ve bazı yeni isimlerin performansı pozitif gelişmelerdi. Genel anlamda futbol o kadar keyif vermese de Teknik Direktör Şenol Güneş, olumlu bir bakış açısı sergiledi ve memnuniyetini dile getirdi. Ki Azerbaycan maçında ilki yaşayan mutlu ve gururlu iki isim vardı. Onlar da atan bölümünde Halil Dervişoğlu, tutan kısmında ise Altay Bayındır’dı. Söz onlarda...

Altay’ın durumu iyi

Genç file bekçisi Altay “İlk defa ay yıldızlı formayı giydim. Çok büyük gurur ve onur yaşadım. İnşallah daha niceleri olur. Millî takımda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi. Altay sakatlığının ise ciddi olmadığını söyledi. Halil Dervişoğlu ise “İlk maçımda ilk golümü atmak nasip oldu. İnşallah daha fazlası nasip olur. En rahat santrforda oynuyorum fakat solda veya sağda da oynadığım oldu. Benim için çok fark etmez. Hocam solda, sağda veya forvet arkası oynatırsa da oynarım. Hocanın ne istediği önemli, elimden geleni yapmaya hazırım” dedi.

RIDVAN YILMAZ:

Üstesinden geliriz

Ay yıldızlı ekibe yeni çağrılan isimlerden Rıdvan Yılmaz: Çok zorlu bir grubumuz var ama biz her şeyin üstesinden geliriz. Biz Türkiye'yiz. Bundan önce üstesinden geldik, bundan sonra da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ağabeylerime ve kendime güveniyorum. İnşallah bu gruptan çıkıp, finale de yükselebiliriz.

Gine hazırlığı

Antalya’da kampta olan ve ilk özel maçında Azerbaycan’ı 2-1 ile geçen millîler pazartesi günü Gine ile özel bir maç yapacak. Şenol Güneş bu mücadelede daha farklı bir kadro ve oyun anlayışında olacak.