Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Ölüm haberi sonrası Acun Ilıcalı ve Murat Özarı gibi birlikte çalıştığı ekip arkadaşları, Fikret Engin için paylaşımlarda bulundu.

Acı haberi Engin'in eski çalışma arkadaşı Gökhan Dinç sosyal medya hesabından duyurdu. Dinç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Fikret Engin kardeşimizi kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

25 MAYIS'TAN BU YANA YOĞUN BAKIMDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Engin'in, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve o tarihten bu yana yoğun bakımda olduğu iddia edildi.

MURAT ÖZARI: SENİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM

Engin'in yıllarca birlikte program yaptığı arkadaşı Murat Özarı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Canım kardeşim, kader arkadaşım yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor" diyerek, "Dualarınızı eksik etmeyin...Allah yardımcın olsun fikretim..." ifadelerini kullanmıştı.

Özarı, vefat haberi sonrası Fikret Engin'e sosyal medyadan veda etti. Özarı, paylaşımında "Canım kardeşim kader arkadaşım... Seni çok özleyeceğim ve hiçbir zaman unutmayacağım. Mekanın cennet olsun" dedi.

ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN

Ünlü televizyoncu ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası "Mekanın cennet olsun" notuyla paylaşımda bulundu.

FİKRET ENGİN KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Engin, Bursa'da bir tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedildi. Uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yapan Engin, daha sonra birçok televizyon programı ve radyo programında sunucu olarak görevlerde bulundu. Engin, özellikle TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla biliniyordu.

Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti. Ilıcalı, amcasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.