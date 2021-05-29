Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel futbol ligleri, dün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Misli.com 2. Lig play-off finaliyle birlikte sona erdi.

Bir üst lige yükselme başarısı gösteren son ekip, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e çıkan Kocaelispor oldu.

12 EKİP ÇIKTI, 29 EKİP DÜŞTÜ

Geçen sezon koronavirüs salgını nedeniyle küme düşmenin kaldırıldığı profesyonel organizasyonlarda, bu sezon 12 ekip bir üst lige çıkarken, 29 takım ise bir alt lige düştü.

Bölgesel Amatör Lig'de 9 Haziran Çarşamba günü başlayacak maçların ardından 4 ekip, gelecek sezon Misli.com 3. Lig'de yer almaya hak kazanacak.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Son haftaya kadar çekişmenin devam ettiği Süper Lig'de şampiyonluğa, averajla Beşiktaş ulaştı.

Süper Lig'de küme düşen dört takım ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü takımları oldu.

ADANA DEMİR, GİRESUN VE ALTAY SÜPER LİG'E DÖNDÜ

TFF 1. Lig'de Süper Lig vizesi alan ekiplerden Adana Demirspor 26, Giresunspor 44, Altay ise 18 yıl sonra tekrar Süper Lig'e döndü.

Daha önce Süper Lig'de başarılı sezonlar geçiren tecrübeli ekipler Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor ile Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor, Hacettepe ve Kardemir Karabükspor bir alt lige düştü.

MANİSASPOR PROFESYONEL LİGLERE VEDA ETTİ

Süper Lig'de yer almış olan ve Türk futboluna birçok yıldız oyuncu kazandıran Misli.com 3. Lig ekiplerinden Manisaspor, profesyonel liglere veda etti.

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:



TFF 1. LİG

Süper Lig'e çıkanlar: Adana Demirspor, Giresunspor, Altay.

Düşenler: Akhisarspor, Ankaraspor, Eskişehirspor.

Misli.com 2. LİG

Çıkanlar: Eyüpspor, Kocaelispor, Manisa FK.

Düşenler: Elazığspor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor, Mamak, Sancaktepe.

Misli.com 3. LİG

Çıkanlar: Adıyaman 1954, Bucaspor 1928, Diyarbekirspor, Isparta 32, Nazilli Belediyespor, Somaspor.

Düşenler: 1877 Alemdağspor, Antalya Kemerspor, Arhavispor, Cizrespor, Çengelköyspor, Gölcükspor, Kozanspor, Manisaspor, Muğlaspor, Payasspor, Silivrispor, Sultanbeyli Belediyespor, Tekirdağspor, Tokatspor, Yalovaspor, Yozgatspor 1959.

Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'e yükseldi A. Demir deplasmanda Menemen'i, Giresun da Tuzla'yı yenerek Süper Lig'in yolunu tuttu. Samsun, Adana'yı yense de üçlü averajla play-off'a razı oldu.

Süper Lig'e yükselen son takım Altay oldu Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Kocaelispor'da TFF 1. Lig coşkusu! Play-off finalinde Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Taraftarları selamlamak isterken üstü açık otobüsten düşen iki futbolcu yaralandı.