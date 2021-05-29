Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEV Avrupa Altın Ligi ilk etap ikinci maçında Türkiye-Portekiz karşılaşmasında gülen taraf A milli takımımız oldu. Etkin bir mücadele ile 3 sette de geçit vermeyen Filenin Efeleri Portekiz’i 25-19, 26-24 ve 25-17’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti ve ikinci galibiyetini elde etti.

EN SKORER İSİM ADİS LAGUMDZİJA

İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan Millilerde Portekiz karşısında en skorer isim 20 sayıyla Adis Lagumdzija olurken ona; Burak 12, Yiğit 9, Efe ve Bedirhan 4’er, Oğuzhan 2, Ahmet, Murat ve Mirza 1’er sayıyla eşlik etti. Filenin Efeleri, yarın ilk etaptaki son maçında TSİ 19.00’da Belarus ile karşılaşacak.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Chyzhovka-Arena

Hakemler: Siarhei Vaitsiakhovich (Belarus), Kanstantsin Asipchyk (Belarus)

Portekiz: Tavares, Lourenco Martins, Phelipe Martins Ferreira, Marques, Cveticanin, Casas (L), (Da Silva Violas, Gomies, Alves)

Türkiye: Oğuzhan, Murat, Yiğit, Bedirhan, Adis, Burak, Beytullah (L), Caner (L), (Ahmet, Mirza, Efe)

Setler: 19-25, 24 -26, 17-25

Süre: 79 dakika (25, 33, 21)

Filenin Efeleri, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’ndaki son maçında ev sahibi Kuzey Makedonya’ya 3-1 mağlup olmasına rağmen set averajıyla grubunu lider olarak tamamladı ve Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne doğrudan katılma hakkı kazandı.