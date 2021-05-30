Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren Olympique Lyon, teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırmıştı. Garcia'dan sonra takımın 30. antrenörü olacak ismin kim olabileceği merak konusuydu. Klüpten yapılan açıklama ile en son Leverkusen'i çalıştıran Hollandalı teknik adam Bozs'un takımın başına geçtiği öğrenildi.

SEÖZLEŞME 2023'E KADAR

ekibi Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Feyenoord, Ajax, Maccabi Tel Aviv ve Borussia Dortmund gibi kulüpleri çalıştıran Bosz, son olarak Bayer Leverkusen'de görev almıştı.

Rudi Garcia yönetiminde sezonu 4. sırada tamamlayan Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

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