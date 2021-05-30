Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pahalı kadro maliyetine rağmen geçen sezon da şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, forvet hattından sonra orta saha kurgusunda da değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Erol Bulut döneminin vazgeçilmez oyuncusu olan ancak Emre Belözoğlu’nun gelişiyle son haftalarda kulübeye mahkûm kalan Luiz Gustavo, yıllık 3,5 milyon avroluk yüksek maliyeti sebebiyle gönderilecek isimlerin başında geliyor. Sarı lacivertliler TBB anlaşmasına göre 54 milyon avroluk takım bütçesini 40 milyon avroya düşürecek.

İki yıllık sözleşme

Fenerbahçe’de geçen sezon forma giyen tek Brezilyalı olan Gustavo’nun yerine düşünülen isim ise Arjantinli Lucas Biglia. İlerlemiş yaşına rağmen Karagümrük’te ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan Biglia, anlaşma sağlanırsa vatandaşı Jose Sosa ile birlikte ter dökecek. Böylece Fenerbahçe’de ‘samba’ dönemi kapanıp ‘tango’ zamanı başlayacak. Transfer haberleriyle adını duyuran İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Biglia’nın Fenerbahçe’yi tercih ettiğini ve iki yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.

Berke’ye Atletico kancası

Fenerbahçe’nin tecrübe kazanması için Belçika’nın Westerlo takımına kiraladığı Berke Özer’i Atletico Madrid’in istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi ise Berke’nin kalan bir yıllık sözleşmesini uzatmak istiyor. Berke, son iki sezon Westerlo’da 46 maçta kaleyi korudu.