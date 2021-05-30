Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA play-off'larında Miami Heat'i son maçta 120-103 mağlup eden Milwaukee Bucks, serinin skorunu 4-0'a getirerek konferans yarı finaline yükselen ilk takım oldu.

ANTETOKOUNMPO'DAN TRİPLE DOUBLE

Bucks'ı galibiyete, 20 sayı, 15 asist, 12 ribauntla "triple double"a imza atan Giannis Antetokounmpo, 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez, 20 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Khris Middleton ve 22 sayı atan Bryn Forbes taşıdı.

Geçen yılın NBA finalisti Heat'te ise Bam Adebayo 20 sayı, 14 ribaunt, Jimmy Butler 12 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve Kendrick Nunn 18 sayıyla oynadı.

NBA'de Giannis Antetokounmpo'dan rekor kontrat Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo, kulübüyle 228,2 milyon dolar karşılığında kontrat yenileyerek lig tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye imza attı.

76ERS SERİDE 3-0 ÖNE GEÇTİ

Öte yandan Doğu Konferansı'ndaki bir diğer ilk tur eşleşmesinde Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı deplasmanda 132-103 yenerek seride 3-0 öne geçti.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid, 36 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Tobias Harris 20 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz da 3 sayı kaydetti.

Wizards'ta Russell Westbrook'un 26 sayı, 12 ribaunt, 10 asist ve Bradley Beal'ın 25 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de sezonun koçu Monty Williams oldu Amerikan Basketbol Ligi(NBA)'nde 2020-2021 sezonunun en iyi koçu ödülünü Phoenix Suns'ın başındaki Monty Williams kazandı.

Russell Westbrook NBA tarihinin "triple double" rekorunu egale etti Washington Wizards forması giyen Russell Westbrook, 133-132 kazandıkları Indiana Pacers karşılaşmasında kariyerinin 181'inci "triple double"ını yaparak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu egale etti.