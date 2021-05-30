Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MotoGP Dünya Şampiyonası'da heyecan yarışın 6. ayağı olan İtalya Grand Prix'si ile devam etti. Floransa şehrinde bulunan 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, 'pole pozisyonu'nda başladığı yarışı birinci olarak bitirerek bu sezonun 3. kariyerinin 6. galibiyetine ulaştı.

İkinci sırada bitiren Miguel Oliveira, Quartararo'nun 2,6 saniye gerisinde kaldı. Üçüncü Joan Mir ise yarışı Quartararo'dan 3 saniye sonra tamamladı.

FARK 24 PUANA YÜKSELDİ

Şampiyona lideri Quartararo bu sonuçla en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 24 puana çıkardı.

Sezonun 7. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 6 Haziran'da koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Fabio Quartararo (Fransa): 105 puan

2. Johann Zarco (Fransa): 81

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 79

4. Jack Miller (Avustralya): 74

5. Joan Mir (İspanya): 69

MotoGP Doha Grand Prix'sini Quartararo kazandı MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Doha Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.

DUPASQUIER İÇİN SAYGI DURUŞU

Moto3 sıralama turlarındaki kazada hayatını kaybeden Jason Dupasquier için yarış öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Katar, MotoGP yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Katar, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.